Службы ЖКХ Минска из-за непогоды работают в режиме повышенной готовности

Так, организации, обслуживающие жилищный фонд, обследуют дворовые территории. Предприятия, входящие в состав МГЖХ, незамедлительно устраняют неисправности, возникшие вследствие наступления неблагоприятных погодных условий. В рабочее время этим занимаются ГП ЖЭУ районов Минска, в нерабочее — аварийные службы (при необходимости с участием работников обслуживающих организаций). «Выявление неисправностей осуществляется в ходе осмотров жилищного фонда и придомовой территории специалистами обслуживающих организаций, а также по заявкам, поступающим от населения», — отметили в МГЖХ. При наличии технической возможности неисправности устраняются незамедлительно. При отсутствии такой возможности выполняется их локализация, ограждение опасных зон, добавили в Минском городском жилищном хозяйстве.