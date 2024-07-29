Мэрия Калининграда не хочет делать новую парковку на Гайдара бесплатной, даже если она продолжит пустовать

Парковку у Детской городской поликлиники № 6 не сделают полностью бесплатной. Об этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила в комментариях во «ВКонтакте».
Платную автостоянку обустроили у медучреждения на пересечении улиц Горького и Гайдара. Калининградец в соцсети пожаловался на наличие тарифа, отметив, что места всё равно пустуют.
«Не планируем делать эту и другие муниципальные парковки полностью бесплатными, но есть планы ввести абонемент для жителей, проживающих в домах поблизости», — ответила на комментарий Дятлова. Для посетителей поликлиники 31 парковочное место остаётся бесплатным.