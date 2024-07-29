Сакраменто
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Калининграда не хочет делать новую парковку на Гайдара бесплатной, даже если она продолжит пустовать

Для жителей ближайших домов планируют сделать абонемент.

Парковку у Детской городской поликлиники № 6 не сделают полностью бесплатной. Об этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила в комментариях во «ВКонтакте».

Платную автостоянку обустроили у медучреждения на пересечении улиц Горького и Гайдара. Калининградец в соцсети пожаловался на наличие тарифа, отметив, что места всё равно пустуют.

«Не планируем делать эту и другие муниципальные парковки полностью бесплатными, но есть планы ввести абонемент для жителей, проживающих в домах поблизости», — ответила на комментарий Дятлова. Для посетителей поликлиники 31 парковочное место остаётся бесплатным.