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В четырёх районах Красноярска перенесли отключение горячей воды

Отключение перенесли по просьбе администрации Красноярска.

В Красноярске вновь перенесли отключение горячей воды по контуру ТЭЦ-2 в Центральном, Свердловском, Железнодорожном и Октябрьском районах. Об этом сообщает пресс-служба СГК.

Отключение перенесли по просьбе администрации Красноярска в связи с проведением важных городских мероприятий. Ранее планировалось, что испытания проведут с 12-го по 21 августа, но теперь они состоятся с 22-го по 31 августа.

В этот период горячей воды не будет у жителей Центрального (за исключением микрорайона Покровский), Свердловском (кроме микрорайона Водники), Октябрьского, Железнодорожного районов.

ЖКХ