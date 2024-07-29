Пожары, паводки, спасение: МЧС подвело итоги полугодия

С 1 июня традиционно начался купальный сезон. По республике функционируют 708 разрешенных мест для купания. Для обеспечения безопасности граждан на водоемах функционируют порядка 400 спасательных постов МЧС. До начала, и весь купальный период проводится профилактическая работа по обеспечению безопасности купального периода. Так, более 32 тыс. детей обучены навыкам плавания, подготовлены порядка 4 тыс. общественных спасателей. Ежедневно осуществляются рейды и патрулирования водоемов, их проведено уже около 29 тыс. За нарушение Правил безопасности на воде к административной ответственности привлечено 11,5 тыс. граждан.