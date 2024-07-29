Полина Гагарина подтвердила слухи о бесплатных билетах на ее шоу в «Лужниках»

Поп-певица Полина Гагарина уточнила, что действительно приглашала определенные группы людей на безвозмездной основе на свой концерт в «Лужниках» 29 июня.
В своих соцсетях артистка написала, что позвала на мероприятие благотворительные фонды, занимающиеся детьми с разными проблемами и людьми, которые не могут себе позволить приехать на шоу. «Я лично знаю человека, который вез своих ребятишек, воспитанников из далекой деревни, чтобы они увидели меня!» — поделилась Гагарина. По словам звезды, она очень счастлива, что смогла подарить зрителям радостные эмоции.
Полина стала первой женщиной, организовавшей столь масштабное выступление на сцене «Лужников». Перед событием исполнительница признавалась, что не получит от него прибыли.