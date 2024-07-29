Полина Гагарина подтвердила слухи о бесплатных билетах на ее шоу в «Лужниках»

В своих соцсетях артистка написала, что позвала на мероприятие благотворительные фонды, занимающиеся детьми с разными проблемами и людьми, которые не могут себе позволить приехать на шоу. «Я лично знаю человека, который вез своих ребятишек, воспитанников из далекой деревни, чтобы они увидели меня!» — поделилась Гагарина. По словам звезды, она очень счастлива, что смогла подарить зрителям радостные эмоции.