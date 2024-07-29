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Робот помог впервые провести операцию по удалению камня у ребенка в Иркутске

Робот-ассистированную операцию провели хирурги детской областной больницы.

Источник: Комсомольская правда

Первая в России операция по удалению камня из мочеточника ребенка прошла в Иркутске. Хирургам детской областной больницы помогли аккуратно извлечь камень современные технологии: робот-ассистированной хирургии и интраоперационной ультразвуковой навигации. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области раньше подобные методы уже встречались в практике у взрослых, но у детей эта операция стала первой в истории страны.

— У пациента детской областной больницы на фоне ДЦП развилась мочекаменная болезнь и дошла до крайней формы. В верхней трети левого мочеточника у него образовался большой камень, который вызывал обструкцию оттока мочи из левой почки, что привело к расширению почечной лоханки, острой боли и инфекции, — пояснили в правительстве.

Избавить маленького пациента от камня решили хирургическим путем. Но как отметил хирург и главврач ДОКБ Юрий Козлов процедура сложная из-за маленького размера органа. Подвижность робота и 3D-визуализация позволили качественно увидеть анатомию ребенка.

Вмешательство прошло без осложнений, а пациент восстанавливается под присмотром врачей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что теперь материнский капитал можно направить на отдых для детей. Деньги можно потратить на оплату путевок в лагерь или санатории, а также на проезд сопровождающего.