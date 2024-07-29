Робот помог впервые провести операцию по удалению камня у ребенка в Иркутске

Первая в России операция по удалению камня из мочеточника ребенка прошла в Иркутске. Хирургам детской областной больницы помогли аккуратно извлечь камень современные технологии: робот-ассистированной хирургии и интраоперационной ультразвуковой навигации. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области раньше подобные методы уже встречались в практике у взрослых, но у детей эта операция стала первой в истории страны.