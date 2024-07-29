Накануне СВО россиянин оказался на Украине и два года не может выехать из страны

«Я не нарушал законодательство! У меня же была карта, позволяющая находиться здесь 180 дней, а потом началась спецоперация — это же не моя вина, — считает собеседник “Газеты.Ru”. — По идее меня должны депортировать, но как? На линию боевого соприкосновения повезут без документов или на границу со странами Евросоюза? Я же без загранпаспорта, границу не пройду. По моему случаю у них нет решения».