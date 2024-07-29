Крымские заповедники снова открыли для туристов

В Крыму сняли ограничения на все эколого-просветительские маршруты в заповедниках. Запрет на посещение заповедных территорий ранее вводился в связи с высокой вероятностью возникновения пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедный Крым».