В Новосибирске показали, как будет выглядеть Сквер Влюблённых

«Главной “фишкой” зелёной зоны станет мост для влюблённых, дизайн которого перекликается с пешеходным мостом через Тюленина — символом микрорайона… Сейчас, в рамках договора с “Горзеленхозом”, мы приступаем к работам», — говорится в сообщении депутата.