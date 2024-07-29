В Новосибирске показали, как будет выглядеть Сквер Влюблённых

В telegram-канале депутата Заксобрания Новосибирской области Ильи Полякова появились изображения проекта Сквера Влюблённых после реконструкции.
Судя по ним, на территории высадят деревья, кустарники и цветы, оформят пешеходные дорожки, установят скамейки. Сообщается, что в тёмное время суток сквер будут освещать новые фонари.
«Главной “фишкой” зелёной зоны станет мост для влюблённых, дизайн которого перекликается с пешеходным мостом через Тюленина — символом микрорайона… Сейчас, в рамках договора с “Горзеленхозом”, мы приступаем к работам», — говорится в сообщении депутата.
Также Илья Поляков отметил: идея вернуть сквер влюблённых к жизни родилась в 2023 году, когда приступали к строительству дома «Характер» на улице Тюленина.
Проект реконструкции места отдыха был разработан ГК «ПОЛЯКОВ». Общественные слушания прошли в июле 2024 года.