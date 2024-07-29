Жители Башкирии смогут увидеть сближение Луны с Марсом, Юпитером и Плеядами.

Кроме того, Луна 30 июля в три часа ночи окажется очень близко к Плеядам, пройдя на расстоянии четырёх угловых минут от них. Планеты Марс и Юпитер 30 июля взойдут после полуночи: Марс в 00.47 по уфимскому времени, а Юпитер на 25 минут позже. Они будут видны до тех пор, пока на рассвете не исчезнут на фоне светлого неба, а Луна будет видна и после восхода Солнца на дневном небе и зайдет за горизонт вечером в 17.25. На следующее утро Луна, пробежав за сутки 13 градусов по небу, сместится и лунный серпик, став более тонким, будет виден рядом с Юпитером.