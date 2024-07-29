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В день ВДВ в Прикамье запретят продажу алкоголя

2 августа в День воздушно-десантных войск на территории Пермского края, в том числе и в Перми, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на сайте мэрии.

Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции грозит штрафом — для должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.