Город в Челябинской области остался без воды из-за энергоаварии

«Ориентировочно в 14.30 29 июля произошло повреждение линии электропередачи, в связи с чем остановились две водопроводные насосные станции в городе Коркино и поселке Роза», — сообщили местные власти.
В настоящее время специалисты пытаются определить место повреждения.
ОБНОВЛЕНИЕ Энергетики «Россети Урал» зафиксировали локальное технологическое нарушение в работе кабельно-воздушной линии 6 кВ в части Коркино в результате несанкционированного стороннего вмешательства в работу распредсети. «Бригады Центральных электрических сетей челябинского филиала находятся на месте, энергетики уже приступили к восстановительным работам и прикладывают максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки вернуть свет в дома жителей Коркино», — прокомментировали в компании.
Напомним, из-за повышения уровня воды и выхода из берегов реки Каменки произошло подтопление домов частного сектора по улице Чапаева и пансионата «Аврорины зори». В связи с этим из пансионата люди были эвакуированы в ПВР.
Глава Коркинского округа Наталья Лощинина доложила сегодня губернатору Алексею Текслеру о ситуации. Она сказала, что восстановлено электроснабжение, хотя оно отсутствует в микрорайонах частного сектора, куда подать электричество невозможно из-за затопления трансформаторных подстанций.
Кроме того, только за понедельник поступило более 190 обращений по факту подтопления домовладений, в том числе частного сектора.