Город в Челябинской области остался без воды из-за энергоаварии

ОБНОВЛЕНИЕ Энергетики «Россети Урал» зафиксировали локальное технологическое нарушение в работе кабельно-воздушной линии 6 кВ в части Коркино в результате несанкционированного стороннего вмешательства в работу распредсети. «Бригады Центральных электрических сетей челябинского филиала находятся на месте, энергетики уже приступили к восстановительным работам и прикладывают максимум усилий, чтобы в кратчайшие сроки вернуть свет в дома жителей Коркино», — прокомментировали в компании.