Еще 600 мест появилось в детских садах Самары

В детских садах Самары создали еще 600 мест. Об этом руководитель городского департамента образования Ирина Коковина сообщила на еженедельном рабочем совещании 29 июля. По ее словам, в детсадах создали разновозрастные группы.
— Ближайшее распределение позиций в детские сады пройдет 2 августа, — отмечает пресс-служба администрации Самары.
Кроме того, в детских садах, которые находятся в самых густонаселенных районах, создали группы кратковременного пребывания. 300 свободных мест появились за счет того, что в дошкольных учреждениях перепрофилировали свободные помещения.