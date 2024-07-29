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Еще 600 мест появилось в детских садах Самары

В Самаре распределят места в детские сады 2 августа.

Источник: Комсомольская правда

В детских садах Самары создали еще 600 мест. Об этом руководитель городского департамента образования Ирина Коковина сообщила на еженедельном рабочем совещании 29 июля. По ее словам, в детсадах создали разновозрастные группы.

— Ближайшее распределение позиций в детские сады пройдет 2 августа, — отмечает пресс-служба администрации Самары.

Кроме того, в детских садах, которые находятся в самых густонаселенных районах, создали группы кратковременного пребывания. 300 свободных мест появились за счет того, что в дошкольных учреждениях перепрофилировали свободные помещения.