Реконструкция участка автодороги Тогот-Курма продолжается в Иркутской области

— Дорога расположена в особо охраняемой зоне. Чтобы убрать ненормативные спуски и подъемы, идет выемка скального грунта. Там, где невозможно вести работы с помощью техники, начаты буровзрывные работы. На это было получено специальное разрешение правительства РФ и ФГБУ "Заповедное Прибайкалье, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.