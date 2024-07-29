Реконструкция участка автодороги Тогот-Курма продолжается в Иркутской области

Восстановление автодороги Тогот-Курма продолжается в Иркутской области. Дорожники ведут работы на участке протяженностью 17 км. Ранее там уже выполнили буровзрывные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.
— Дорога расположена в особо охраняемой зоне. Чтобы убрать ненормативные спуски и подъемы, идет выемка скального грунта. Там, где невозможно вести работы с помощью техники, начаты буровзрывные работы. На это было получено специальное разрешение правительства РФ и ФГБУ "Заповедное Прибайкалье, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.
Работы начались еще в 2018 году, но из-за изменений в экологическом законодательстве их пришлось отложить. Они возобновились только получения повторного положительного заключения государственной экспертизы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что первую в стране робот-ассистированную операцию по удалению камня из мочеточника у ребенка провели врачи в Иркутске.