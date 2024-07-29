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Проезд транспорта ограничат на левом берегу Дона в Ростове-на-дону с 31 июля

На левом берегу Дона в Ростове почти на месяц ограничат движение машин.

Источник: Комсомольская правда

На левом берегу Дона в Ростове-на-Дону планируют ограничить проезд машин с 31 июля по 20 августа 2024 года. Информация об этом поступила от городского департамента автодорог.

Ограничения в указанный период будут действовать на улице Левобережной, в районе строения № 83А. Временные сложности с проездом будут связаны с работами на подземных коммуникациях (сеть газораспределения).

Напомним, ранее водителей также предупредили о частичном перекрытии в районе Сиверса, 12Д с 12 августа до 15 декабря 2024 года.