Проезд транспорта ограничат на левом берегу Дона в Ростове-на-дону с 31 июля

На левом берегу Дона в Ростове-на-Дону планируют ограничить проезд машин с 31 июля по 20 августа 2024 года. Информация об этом поступила от городского департамента автодорог.
Ограничения в указанный период будут действовать на улице Левобережной, в районе строения № 83А. Временные сложности с проездом будут связаны с работами на подземных коммуникациях (сеть газораспределения).
Напомним, ранее водителей также предупредили о частичном перекрытии в районе Сиверса, 12Д с 12 августа до 15 декабря 2024 года.