Сакраменто
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В конце июля Южный Урал накроют сильные магнитные бури

Конец июля для метеочувствительных южноуральцев окажется не самым благоприятным, так как в регион нагрянет кратковременная, но сильная магнитная буря. О надвигающемся последствии солнечной активности сообщил портал Ru-meteo.

Источник: Pchela.News

Магнитные колебания начнут усиливаться с четырёх до пяти баллов уже к 12-ти часам вторника, 30 июля, постепенно достигнув своего пика в семь баллов к 18:00.

После этого буря начнёт снижаться, но задержится на отметке пять баллов до утра среды, 31 июля. А окончательно стихнет к первому дню августа.

Вспышки солнечной активности и не думают прекращаться, а это значит, в обозримом будущем нас ждёт ещё несколько сильных магнитных бурь. С одной стороны, это позволит вновь полюбоваться полярным сиянием. С другой — метеозависимым людям придётся несладко. Как магнитные бури влияют на организм, рассказала врач.