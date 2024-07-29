В конце июля Южный Урал накроют сильные магнитные бури

Магнитные колебания начнут усиливаться с четырёх до пяти баллов уже к 12-ти часам вторника, 30 июля, постепенно достигнув своего пика в семь баллов к 18:00.
После этого буря начнёт снижаться, но задержится на отметке пять баллов до утра среды, 31 июля. А окончательно стихнет к первому дню августа.
Вспышки солнечной активности и не думают прекращаться, а это значит, в обозримом будущем нас ждёт ещё несколько сильных магнитных бурь. С одной стороны, это позволит вновь полюбоваться полярным сиянием. С другой — метеозависимым людям придётся несладко. Как магнитные бури влияют на организм, рассказала врач.