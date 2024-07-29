В конце июля Южный Урал накроют сильные магнитные бури

Вспышки солнечной активности и не думают прекращаться, а это значит, в обозримом будущем нас ждёт ещё несколько сильных магнитных бурь. С одной стороны, это позволит вновь полюбоваться полярным сиянием. С другой — метеозависимым людям придётся несладко. Как магнитные бури влияют на организм, рассказала врач.