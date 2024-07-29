Сакраменто
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RIIZE выпустили трек Lucky и клип на него

Южнокорейский бойз-бэнд RIIZE представил свой первый японский сингл Lucky. Одним из авторов песни выступил шведский артист, участник «Евровидения»-2018 Беньямин Ингроссо.

Источник: Звук

Южнокорейский бойз-бэнд RIIZE представил свой первый японский сингл Lucky. Одним из авторов песни выступил шведский артист, участник «Евровидения»-2018 Беньямин Ингроссо.

Звучание Lucky немного напоминает классический K-pop-коллектив SHINee. На танцевальную композицию в фанк-стиле был снят клип, в котором музыканты выигрывают в различные игры и много танцуют.

В июне RIIZE выпустили дебютный EP «Riizing». В сентябре 2023-го увидел свет первый сингл-альбом группы Get a Guitar, продавшийся более чем миллионом копий за неделю.