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Охоту на ряд диких животных ограничат в Нижегородской области

Ограничения введены на лосей, косуль, медведей, барсуков и рысей.

Источник: Комсомольская правда

Лимит на охоту диких животных установили в Нижегородской области. Информация об этом опубликована на сайте правовой информации.

Как отмечается, ограничения введены на особо охраняемых природных территориях. Так, в период с 1 августа 2024 по 1 августа 2025 года разрешено отловить 1899 лосей, 88 европейских косуль, 369 медведей, 165 сибирских косуль, 123 барсука и 22 рыси.

Ранее стало известно, что из-за угрозы АЧС в Нижегородской области начался отстрел кабанов. Охота разрешена строго на ограниченных территориях.

флора и фауна