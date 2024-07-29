Охоту на ряд диких животных ограничат в Нижегородской области

Как отмечается, ограничения введены на особо охраняемых природных территориях. Так, в период с 1 августа 2024 по 1 августа 2025 года разрешено отловить 1899 лосей, 88 европейских косуль, 369 медведей, 165 сибирских косуль, 123 барсука и 22 рыси.