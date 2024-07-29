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В Пермь приехали 88 детей из Донбасса

Они посетят различные музейные и научные центры края.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Махонина

В Пермь из Луганской народной республики и Запорожья приехало 88 детей для того, чтобы познакомиться с пермским политехническим университетом. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«За 11 дней наши гости познакомятся с вузом и увидят, как научные разработки внедряются в работу предприятий. Ребята побывают в экотехнопарке “Буматика”, увидят, как производятся Промоботы и наши легендарные авиадвигатели» — рассказал о подробностях предстоящей программы глава Пермского края.

Путешествие ребят не ограничится только лишь столицей Прикамья. Они так же смогут посетить различные краевые музеи.