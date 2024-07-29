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Остановку «Сакко и Ванцетти» перенесут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге остановку «Сакко и Ванцетти» перенесут ближе к улице Московской.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Перенос остановки позволит убрать эффект «бутылочного» горлышка в районе пересечения Ленина и Сакко и Ванцетти.

Кроме этого начался ремонт участка проспекта Ленина от Вайнера до Московской. Планируется заменить 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Это позволит избавиться от колеи.

Работы планируют завершить в середине августа.

«МК-Урал» ранее писал, что за текущий сезон в Екатеринбурге будет отремонтировано 28 участков дорог суммарной протяженностью 28,2 километра и площадью 464 тысячи квадратных метров. Об этом во время объезда ремонтируемых участков с журналистами и общественниками сообщал замглавы Алексей Бубнов.

«В дополнение к проезжим частям отремонтируем 100 тысяч квадратных метров тротуаров», — сказал Алексей Бубнов.