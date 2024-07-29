Остановку «Сакко и Ванцетти» перенесут в Екатеринбурге

«МК-Урал» ранее писал, что за текущий сезон в Екатеринбурге будет отремонтировано 28 участков дорог суммарной протяженностью 28,2 километра и площадью 464 тысячи квадратных метров. Об этом во время объезда ремонтируемых участков с журналистами и общественниками сообщал замглавы Алексей Бубнов.