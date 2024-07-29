На Самарскую область надвигаются гроза, ливень и шквалистый ветер 29 июля

В понедельник, 29 июля 2024 года, в Самарской области снова ожидается непогода. В регионе будут бушевать гроза, ливень и сильный ветер. Штормовое предупреждение получено от ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1−3 часа местами по Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра достигнет 15−20 м/с, с сохранением до конца дня 29 июля, ночью и днем 30 июля, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Чтобы избежать несчастных случаев, спасатели рекомендуют самарцам при усилении ветра ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж или вдали от деревьев и слабых конструкций. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
Жителям региона советуют не прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями и линиями электропередач.