На Самарскую область надвигаются гроза, ливень и шквалистый ветер 29 июля

Чтобы избежать несчастных случаев, спасатели рекомендуют самарцам при усилении ветра ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж или вдали от деревьев и слабых конструкций. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.