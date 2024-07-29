Сакраменто
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Самарскую область надвигаются гроза, ливень и шквалистый ветер 29 июля

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за приближающейся непогоды.

Сейчас в Сакраменто: +14° 3 м/с 88% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 29 июля 2024 года, в Самарской области снова ожидается непогода. В регионе будут бушевать гроза, ливень и сильный ветер. Штормовое предупреждение получено от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1−3 часа местами по Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра достигнет 15−20 м/с, с сохранением до конца дня 29 июля, ночью и днем 30 июля, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Чтобы избежать несчастных случаев, спасатели рекомендуют самарцам при усилении ветра ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж или вдали от деревьев и слабых конструкций. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Жителям региона советуют не прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями и линиями электропередач.