Сакраменто
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фонтан на улице Комсомола подвергся пенной атаке. На месте нашли следы хулиганов

В фонтан на улице Комсомола вылили канистру моющего средства.

Источник: Официальный канал ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Фонтан в Калининском районе стал жертвой хулиганов с канистрой моющего средства. В результате выходки работу оборудования 29 июля пришлось прервать для промывки, а густую пену убирать лопатой, сообщили в пресс-службе «Водоканала Санкт-Петербурга».

Пенный объект заметили у дома 1 на улице Комсомола.

«Моющего средства было вылито так много, что фонтан пришлось отключить более чем на 6 часов», — говорится в сообщении.

За это время специалистам предстоит несколько раз промыть систему и проверить оборудование. К шести часам вечера фонтан снова заработает в привычном виде.

В пресс-службе также напомнили, что подобные шутки, без которых не обходится ни одно лето в городе, часто становятся причиной больших проблем — после попадания химического средства в систему фонтану может потребоваться ремонт или длительная реконструкция.