Дождливая погода ожидается в Новосибирске в ближайшие три дня

В целом по Новосибирской области ожидается похожая погода. Ночные температуры будут колебаться от +12 до +17 градусов, на западе — от +20 до +25 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +24…+29 градусов, местами на востоке возможны сильные ливни и град.