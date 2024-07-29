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Дождливая погода ожидается в Новосибирске в ближайшие три дня

С 29 июля по 31 июля установится теплая и влажная погода.

Сейчас в Сакраменто: +14° 3 м/с 88% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: BFM.RU- Новосибирск

По прогнозам синоптиков, в Новосибирске с 29 июля по 31 июля установится теплая и влажная погода.

В понедельник, 29 июля, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +15…+17 градусов, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов. Ветер юго-западный, 4−9 метров в секунду.

Во вторник, 30 июля, прогнозируются аналогичные погодные условия. Ночные температуры будут в пределах +14…+16 градусов, днем воздух прогреется до +25…+27 градусов.

В среду, 31 июля, существенных изменений в погодных условиях так же не ожидается. Переменная облачность, дожди и грозы сохранятся. Ночные температуры составят +13…+15 градусов, дневные — +24…+26 градусов.

В целом по Новосибирской области ожидается похожая погода. Ночные температуры будут колебаться от +12 до +17 градусов, на западе — от +20 до +25 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +24…+29 градусов, местами на востоке возможны сильные ливни и град.