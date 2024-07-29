Ливни с грозами и сильный ветер надвигаются на Воронежскую область

Сильный ветер и ливни с грозами обрушатся на Воронежскую область сегодня, 29 июля. Кроме того, местами в районах опустится туман. Из-за ряда опасных погодных явлений регион на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России окрасился в желтый цвет.
Предупреждение о грозе и ветре с порывами 15−17 м/с будет действовать как минимум до 18 часов 30 июля.
А туман местами в регионе ожидается с 18 часов вечера 29 июля до 6 утра 30 июля.
Кроме того, в Воронежской области действует предупреждение о пожарной опасности пятого класса.