Ливни с грозами и сильный ветер надвигаются на Воронежскую область

Сильный ветер и ливни с грозами обрушатся на Воронежскую область сегодня, 29 июля. Кроме того, местами в районах опустится туман. Из-за ряда опасных погодных явлений регион на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России окрасился в желтый цвет.