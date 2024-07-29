Сильная магнитная буря ожидается в Новосибирске 30 июля

Магнитная буря уровня G3 может ощущаться жителями города с 00:00 30 июля до 15:00 31 июля. Специалисты предупреждают, что магнитные бури могут негативно сказаться на здоровье людей с сосудистыми заболеваниями, суставными проблемами и старыми переломами, вызывая головные боли и скачки давления.