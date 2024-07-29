Сакраменто
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильная магнитная буря ожидается в Новосибирске 30 июля

30 июля в Новосибирске ожидается сильная магнитная буря с уровнем активности 7 баллов. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Сейчас в Сакраменто: +14° 4 м/с 88% 760 мм рт. ст. +20°

Пик геомагнитной активности придется на период с 15:00 до 18:00 часов. Вероятность магнитной бури составляет 25%, а вероятность сильного магнитного шторма — 35%.

Магнитная буря уровня G3 может ощущаться жителями города с 00:00 30 июля до 15:00 31 июля. Специалисты предупреждают, что магнитные бури могут негативно сказаться на здоровье людей с сосудистыми заболеваниями, суставными проблемами и старыми переломами, вызывая головные боли и скачки давления.

Рекомендуется принимать обезболивающие препараты и проходить терапию два-три раза в год для уменьшения реакции на изменения в магнитосфере.