Омск может оказаться почти на 100 лет старше, чем считалось

Учёные обнаружили близ устья Оми культурный слой, содержащий монеты времён Михаила Фёдоровича, первого царя династии Романовых (правил с 1613 по 1645 годы), а также остатки частокола. Последний, судя по всему, несколько раз ремонтировали, то есть это была не разовая стоянка — люди жили здесь постоянно. Судя по найденным предметам, они прибыли на Омь из Тары, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры Омской области.