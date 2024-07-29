Омск может оказаться почти на 100 лет старше, чем считалось

Укреплённое поселение на месте Омска могло возникнуть ещё в XVII веке, почти за сто лет до строительства первой крепости в 1716 году. Об этом свидетельствуют данные, полученные археологами.
Учёные обнаружили близ устья Оми культурный слой, содержащий монеты времён Михаила Фёдоровича, первого царя династии Романовых (правил с 1613 по 1645 годы), а также остатки частокола. Последний, судя по всему, несколько раз ремонтировали, то есть это была не разовая стоянка — люди жили здесь постоянно. Судя по найденным предметам, они прибыли на Омь из Тары, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство культуры Омской области.
«Практически с основания Тары ее одним из основных предназначений стало снабжение по Иртышу русских городов солью с Ямышевских озер (южнее современного казахстанского Павлодара). Преодоление многих сотен километров на веслах по очень сложной реке требовало создания укрепленного лагеря для отдыха команд и ремонта судов», — рассказал известный омский археолог Сергей Татауров.
Учёный предполагает, что лагерь, располагавшийся на правом берегу Оми, напротив будущей первой крепости, мог возникнуть ещё в конце XVI века. А в 1628 году Михаил Фёдорович по просьбе тарских воевод издал указ об основании на этом месте Омска.