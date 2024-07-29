Ростовскую область накроют грозовые дожди в последние дни июля

Завтра, 30 июля, обещают ненастье не только с грозой, но и градом в отдельных районах региона. Ветер должен быть западной четверти 6−11 м/с, иногда до 15−18 м/с. Ночью ожидается от +18 до +23, местами до +12, днем — в среднем до +24−29, в отдельных территориях до +33.