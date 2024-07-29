Ростовскую область накроют грозовые дожди в последние дни июля

Грозовые дожди ожидаются в Ростовской области в последние дни июля: до вечера 29, а также 30 и 31 числа. Об этом говорится в прогнозе донских синоптиков.
Кратковременные осадки в понедельник обещают с юго-западным и западным ветром до 6−11 м/с, иногда с порывами до 12−14 м/с. При этом в северо-западных районах и Приазовье будет сохранятся чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
Завтра, 30 июля, обещают ненастье не только с грозой, но и градом в отдельных районах региона. Ветер должен быть западной четверти 6−11 м/с, иногда до 15−18 м/с. Ночью ожидается от +18 до +23, местами до +12, днем — в среднем до +24−29, в отдельных территориях до +33.
31 июля местами по региону пройдет кратковременный грозовой дождь. Ветер также обещают западной четверти 6−11 м/с, иногда с порывами до 12−14 м/с. Ночная температура воздуха ожидается в районе +13−18, местами до +8, дневная — до +25−30.