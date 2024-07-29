Поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Онлайн

Вагон, в котором она ехала, был в хвосте состава и не пострадал. Пассажирам принесли воды, сейчас они ждут в поезде. Девушка также рассказала, что экстренные службы сработали очень быстро. Всех людей из пострадавших вагонов, по ее словам, уже вытащили через окна, они также смогла забрать своих вещи. Этих пассажиров уже увезли на автобусах.