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На МЦД-4 в выходные изменится расписание

Из-за ремонта закроют один путь.

Источник: РИА "Новости"

На четвёртом диаметре в предстоящие выходные изменят привычный график движения, пишет Дептранс. Во время технологических окон будут проводить работы между Кусковым и Нижегородской, на время перекроют один путь.

На диаметре отменят некоторые рейсы, ожидание вырастет до 15—20 минут. На Нижегородском направлении большая часть составов проедет в центр мимо остановки Чухлинка. Пассажиры могут добраться до Кускова и поехать в другую сторону. А на Калужском направлении некоторые рейсы ограничатся маршрутом от/до Марьиной Рощи и Солнечной.