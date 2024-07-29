На МЦД-4 в выходные изменится расписание

На диаметре отменят некоторые рейсы, ожидание вырастет до 15—20 минут. На Нижегородском направлении большая часть составов проедет в центр мимо остановки Чухлинка. Пассажиры могут добраться до Кускова и поехать в другую сторону. А на Калужском направлении некоторые рейсы ограничатся маршрутом от/до Марьиной Рощи и Солнечной.