В больнице Иркутской области потеряли более 500 упаковок лекарств

Проверку обеспечения жителей Иркутской области лекарствами провели прокуратура и УФСБ региона. Как оказалось, в одном из медучреждений Приангарья было утеряно более 500 упаковок препаратов. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.