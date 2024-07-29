Сакраменто
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В больнице Иркутской области потеряли более 500 упаковок лекарств

Ущерб бюджету области оценивается в 124 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Проверку обеспечения жителей Иркутской области лекарствами провели прокуратура и УФСБ региона. Как оказалось, в одном из медучреждений Приангарья было утеряно более 500 упаковок препаратов. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

— Одно из медицинских учреждений за счет средств фонда обязательного медицинского страхования по государственным контрактам закупило более 6 тыс. упаковок лекарственного препарата. Большая часть из них была выдана с нарушением императивных требований законодательства, — пишет информационное агентство.

Прибавив к этому потерянные, из-за ненадлежащего отношения руководства больницы, препараты ущерб составил 124 млн рублей.

По результатам проверки правоохранителей завели уголовное дело по двум статьям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что от действий мошенников за три дня пострадали 15 жителей Иркутской области. Сибиряки попались на уловки аферистов и отдали в их руке более шести миллионов рублей.