В больнице Иркутской области потеряли более 500 упаковок лекарств

Проверку обеспечения жителей Иркутской области лекарствами провели прокуратура и УФСБ региона. Как оказалось, в одном из медучреждений Приангарья было утеряно более 500 упаковок препаратов. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
— Одно из медицинских учреждений за счет средств фонда обязательного медицинского страхования по государственным контрактам закупило более 6 тыс. упаковок лекарственного препарата. Большая часть из них была выдана с нарушением императивных требований законодательства, — пишет информационное агентство.
Прибавив к этому потерянные, из-за ненадлежащего отношения руководства больницы, препараты ущерб составил 124 млн рублей.
По результатам проверки правоохранителей завели уголовное дело по двум статьям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что от действий мошенников за три дня пострадали 15 жителей Иркутской области. Сибиряки попались на уловки аферистов и отдали в их руке более шести миллионов рублей.