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Эта неделя в Пермском крае будет теплее, чем прошлая

К выходным жители региона смогут рассчитывать на стабильные погодные условия.

Сейчас в Сакраменто: +14° 3 м/с 88% 759 мм рт. ст. +20°

Текущая неделя в регионе будет прохладнее нормы на 1−2 градуса (для сравнения, прошлая неделя была холоднее нормы на 4 градуса), но с серьезным избытком осадков. Об этом сообщил ученый ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграмм-канале «Опасные природные явления».

Понедельник окажется самым холодным днем недели. Температура воздуха днем не выше +15…+18 по краю, а в Перми не выше +16.

На большей части края во вторник потеплеет до +18…+22, в Перми до +20…+22. Ливневые дожди с грозами ожидаются на севере (Соликамск, Березники) и на юге края (Оса, Кунгур, Чайковский), вечером возможны и в центральных районах (Пермь, Добрянка, Краснокамск).

В среду после теплой ночи (+12…+15) днем и вечером на юге края, а затем в центральных районах ожидаются дожди с грозами, вероятны сильные ливни, на юге и особенно на юго-востоке края возможны шквалы и град. Температура воздуха днем ожидается в пределах +20…+23.

В ночь на четверг зона интенсивных дождей сместится на север и восток (Горнозаводск, Лысьва, Чусовой) края, а днем уже вся территория будет в его тыловой части. Жители края должны приготовиться к локальным ливням с грозами. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11…+16, днем +19…+22.

А далее до конца недели мы можем рассчитывать на стабильные погодные условия. В ночные часы ожидается +10…+15 и в основном без осадков, а днем температура воздуха составит +19…+23.

«Особенностью этой недели станет также высокая вероятность туманов в ночные и утренние часы, со значительным снижением видимости. Образованию туманов будут способствовать ежедневные дожди, высокая влажность воздуха и отсутствие ветра» — отметил синоптик.