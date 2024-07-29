Эта неделя в Пермском крае будет теплее, чем прошлая

Текущая неделя в регионе будет прохладнее нормы на 1−2 градуса (для сравнения, прошлая неделя была холоднее нормы на 4 градуса), но с серьезным избытком осадков. Об этом сообщил ученый ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграмм-канале «Опасные природные явления».
Понедельник окажется самым холодным днем недели. Температура воздуха днем не выше +15…+18 по краю, а в Перми не выше +16.
На большей части края во вторник потеплеет до +18…+22, в Перми до +20…+22. Ливневые дожди с грозами ожидаются на севере (Соликамск, Березники) и на юге края (Оса, Кунгур, Чайковский), вечером возможны и в центральных районах (Пермь, Добрянка, Краснокамск).
В среду после теплой ночи (+12…+15) днем и вечером на юге края, а затем в центральных районах ожидаются дожди с грозами, вероятны сильные ливни, на юге и особенно на юго-востоке края возможны шквалы и град. Температура воздуха днем ожидается в пределах +20…+23.
В ночь на четверг зона интенсивных дождей сместится на север и восток (Горнозаводск, Лысьва, Чусовой) края, а днем уже вся территория будет в его тыловой части. Жители края должны приготовиться к локальным ливням с грозами. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11…+16, днем +19…+22.
А далее до конца недели мы можем рассчитывать на стабильные погодные условия. В ночные часы ожидается +10…+15 и в основном без осадков, а днем температура воздуха составит +19…+23.
«Особенностью этой недели станет также высокая вероятность туманов в ночные и утренние часы, со значительным снижением видимости. Образованию туманов будут способствовать ежедневные дожди, высокая влажность воздуха и отсутствие ветра» — отметил синоптик.