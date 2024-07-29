Эта неделя в Пермском крае будет теплее, чем прошлая

В среду после теплой ночи (+12…+15) днем и вечером на юге края, а затем в центральных районах ожидаются дожди с грозами, вероятны сильные ливни, на юге и особенно на юго-востоке края возможны шквалы и град. Температура воздуха днем ожидается в пределах +20…+23.