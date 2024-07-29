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В Уфе экстренно посадили самолет из Москвы

В Уфе экстренно посадили самолет из Москвы.

Источник: Башинформ

Сегодня, 29 июля, около 8 утра в аэропорту «Уфа» экстренно приземлился самолет сообщением Москва — Астана авиакомпании «Аэрофлот». По данным телеграм-канала «Авиаинцидент», после вылета из Шереметьево экипаж заметил плохое самочувствие одного из пассажиров. О ЧП сообщили командиру воздушного судна. Пилот запросил экстренную посадку в башкирской столице. Уфимская авиагавань благополучно приняла борт, больного пассажира передали в руки врачей. Самолет вылетел в аэропорт назначения.