В Уфе экстренно посадили самолет из Москвы.

Сегодня, 29 июля, около 8 утра в аэропорту «Уфа» экстренно приземлился самолет сообщением Москва — Астана авиакомпании «Аэрофлот». По данным телеграм-канала «Авиаинцидент», после вылета из Шереметьево экипаж заметил плохое самочувствие одного из пассажиров. О ЧП сообщили командиру воздушного судна. Пилот запросил экстренную посадку в башкирской столице. Уфимская авиагавань благополучно приняла борт, больного пассажира передали в руки врачей. Самолет вылетел в аэропорт назначения.