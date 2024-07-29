Парковку электросамокатов в центре Петербурга запретят с 1 августа

— Вчера в нашем городе прошел Главный Военно-Морской парад. В день репетиции и в День самого парада мы ввели запрет на передвижение по центру города на самокатах — средствах индивидуальной мобильности. Прошелся в выходные по центру города. И петербуржцы, и туристы подходили и высказывали слова благодарности за принятое решение. Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности и просили сохранить эти меры. Много нареканий было и на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов, — отметил губернатор Александр Беглов.