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Парковку электросамокатов в центре Петербурга запретят с 1 августа

Оставлять СИМ нельзя будет в четырех районах города.

Источник: Комсомольская правда

Парковку электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в центре Петербурга запретят с 1 августа 2024 года. Так, оставлять транспорт нельзя будет в четырех районах города: Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

— Вчера в нашем городе прошел Главный Военно-Морской парад. В день репетиции и в День самого парада мы ввели запрет на передвижение по центру города на самокатах — средствах индивидуальной мобильности. Прошелся в выходные по центру города. И петербуржцы, и туристы подходили и высказывали слова благодарности за принятое решение. Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности и просили сохранить эти меры. Много нареканий было и на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов, — отметил губернатор Александр Беглов.

К слову, аналогичные ограничения вводили не только в День ВМФ. Такие меры действовали в центре города на Неве во время праздника «Алые паруса», «Петербургского международного экономического форума» и Военно-морского салона.