Нейросеть покажет москвичам их «портрет долголетия»

«В рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030” откроется Бульвар Московского долголетия, который станет тематическим интерактивным пространством, посвященным активному образу жизни. Здесь каждый гость найдет ответы на вопросы о том, как прожить не просто долгую, но и счастливую жизнь. Посетители смогут заглянуть в будущее, создав с помощью нейросетей свой “Портрет долголетия”, а также благодаря видеоинсталляции “Рецепт долголетия” познакомятся с историями людей, чья жизнь после 55 заиграла яркими красками», — отметила вице-мэр.