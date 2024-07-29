О дожде на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области предупредили автомобилистов

Ливневые дожди прогнозируются сегодня местами на трассе М4 «Дон» на территории Воронежской области. Об этом предупредили автомобилистов, планирующих дальние поездки, в пресс-службе компании «Автодор» 29 июля.
Осадки также продолжатся на всем протяжении трассы и в ночь на вторник, 30 июля. Они будут сопровождать автомобилистов также в Липецкой области и в южном направлении — в Ростовской области и Краснодарском крае.
Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, следить за сообщениями на информационных табло и быть внимательными. Чтобы избежать аварий, избегайте необдуманных маневров и соблюдайте скоростной режим.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, сильный ветер и ливни с грозами обрушатся на Воронежскую область сегодня, 29 июля. Кроме того, местами в районах опустится туман.