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О дожде на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области предупредили автомобилистов

Водителей призывают быть внимательными на дороге.

Источник: Комсомольская правда

Ливневые дожди прогнозируются сегодня местами на трассе М4 «Дон» на территории Воронежской области. Об этом предупредили автомобилистов, планирующих дальние поездки, в пресс-службе компании «Автодор» 29 июля.

Осадки также продолжатся на всем протяжении трассы и в ночь на вторник, 30 июля. Они будут сопровождать автомобилистов также в Липецкой области и в южном направлении — в Ростовской области и Краснодарском крае.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, следить за сообщениями на информационных табло и быть внимательными. Чтобы избежать аварий, избегайте необдуманных маневров и соблюдайте скоростной режим.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, сильный ветер и ливни с грозами обрушатся на Воронежскую область сегодня, 29 июля. Кроме того, местами в районах опустится туман.