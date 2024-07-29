В Уфе снесли незаконный торговый объект.

В Уфе продолжается работа по сносу незаконно установленных объектов.
Сегодня, 29 июля, проведена работа по сносу нестационарного торгового объекта по улице Ухтомского, 11. На сегодняшний день у собственника нет правоустанавливающих документов, а также объект не соответствует утвержденным типовым эскизам.
Добавим, отделом координации торговли, общественного питания и услуг администрации Дёмского района Уфы ежедневно проводятся профилактические рейды в целях упорядочивания нестационарных торговых объектов размещаемых на территории района.