Сакраменто
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе снесли незаконный торговый объект

В Уфе снесли незаконный торговый объект.

Источник: Башинформ

В Уфе продолжается работа по сносу незаконно установленных объектов.

Сегодня, 29 июля, проведена работа по сносу нестационарного торгового объекта по улице Ухтомского, 11. На сегодняшний день у собственника нет правоустанавливающих документов, а также объект не соответствует утвержденным типовым эскизам.

Добавим, отделом координации торговли, общественного питания и услуг администрации Дёмского района Уфы ежедневно проводятся профилактические рейды в целях упорядочивания нестационарных торговых объектов размещаемых на территории района.