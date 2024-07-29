Сильную жару разбавит дождь: погода в Астане и Алматы на 3 дня

30 июля в Алматы будет переменная облачность, в конце дня — кратковременный дождь, гроза. Ветер юго- западный с переходом на северо-западный 3−8, днем порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара до 36 градусов.