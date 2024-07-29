Сильную жару разбавит дождь: погода в Астане и Алматы на 3 дня

Прогноз погоды в Астане
30 июля в Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11−13, днем 27−29 тепла.
31 июля переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−17, днем 29−31 тепла.
1 августа переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 31−33 тепла.
Прогноз погоды в Алматы
30 июля в Алматы будет переменная облачность, в конце дня — кратковременный дождь, гроза. Ветер юго- западный с переходом на северо-западный 3−8, днем порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23 тепла, днем сильная жара до 36 градусов.
31 июля переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3−8, при грозе порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 30−32 тепла.
1 августа переменная облачность, без осадков. Ветер 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22 тепла, днем сильная жара 34−36 градусов.