Глава Башкирии поручил оценить ущерб от дождевого паводка

Как сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр правительства региона Андрей Назаров, работу гидротехнических сооружений и вопросы ликвидации последствий уже подробнее рассмотрели на совещании с руководителями муниципалитетов совместно с курирующими министерствами.
«Выпало 2−3 месячных нормы осадков, реки в отдельных районах поднялись на полтора-два метра, размыли плотины, дороги, подтопили придомовые территории. Особенно досталось Зауралью, где с водной стихией не справились мосты в селе Темясово и деревне Ишеево Баймакского района, подмыты опоры моста в селе Кананикольское Зилаирского района, — рассказал Андрей Назаров. — По поручению Радия Хабирова сформировали оперативную рабочую группу, разработали дорожную карту по восстановлению объектов и принятию возможных решений по ликвидации последствий дождевого паводка. Работа в районах по восстановлению разрушенных объектов уже идет».
На сегодняшний день в Башкирии эксплуатируется 491 гидротехническое сооружение прудов и водохранилищ водохозяйственного назначения. Ведутся текущие ремонтные работы гидротехнических сооружений республиканской собственности по подготовке к пропуску половодья 2025 года.
«Сложная ситуация из-за дождливой погоды пока сохраняется. А значит, вопрос безопасности жителей нашей республики необходимо держать на особом контроле», — отметил глава кабмина Башкирии.
Минтрансу региона совместно с администрациями районов и городских округов поручено провести оценку технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах.
Минэкологии совместно с администрациями городов и районов, госкомитетом по ЧС, Западно-Уральским управлением Ростехнадзора необходимо обследовать всех гидротехнические сооружения. До 1 ноября текущего года должна быть разработана долгосрочная программа обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Кроме того, минэкологии совместно с минфином республики до 1 сентября поручено проработать вопрос выделения денег на доукомплектацию спецтехникой управления по эксплуатации гидротехнических сооружений.