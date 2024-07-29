Глава Башкирии поручил оценить ущерб от дождевого паводка

«Выпало 2−3 месячных нормы осадков, реки в отдельных районах поднялись на полтора-два метра, размыли плотины, дороги, подтопили придомовые территории. Особенно досталось Зауралью, где с водной стихией не справились мосты в селе Темясово и деревне Ишеево Баймакского района, подмыты опоры моста в селе Кананикольское Зилаирского района, — рассказал Андрей Назаров. — По поручению Радия Хабирова сформировали оперативную рабочую группу, разработали дорожную карту по восстановлению объектов и принятию возможных решений по ликвидации последствий дождевого паводка. Работа в районах по восстановлению разрушенных объектов уже идет».