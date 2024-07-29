Специалисты рассказали, что опасно для белок, живущих в парках Калининграда

Специалисты рассказали, чем порадовать белок, живущих в парках Калининграда. Многие из них привыкли к людям, что готовы есть из рук. Но не все белкам можно давать. Предостережение публикует Дирекция ландшафтных парков Калининграда.
Белкам можно:
— грецкие орехи, кедровые орешки, семечки тыквы (сырые или сушеные, но не жареные);
— яблоки, груши, морковь, банан, шиповник;
— сухофрукты (курага, изюм, инжир, чернослив);
— вареное яйцо;
— несоленое сало (но совсем чуть-чуть).
Белкам нельзя:
— хлеб;
— сухарики;
— миндаль;
— фисташки;
— косточки от фруктов;
— чипсы;
— крекеры;
— шоколад.
Берегите живую природу Калининграда.
Ранее сообщалось, что калининградцам запретили подкармливать уточек и лебедей в городских парках.