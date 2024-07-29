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Специалисты рассказали, что опасно для белок, живущих в парках Калининграда

Хвостатым красавицам нельзя давать миндаль и хлеб.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты рассказали, чем порадовать белок, живущих в парках Калининграда. Многие из них привыкли к людям, что готовы есть из рук. Но не все белкам можно давать. Предостережение публикует Дирекция ландшафтных парков Калининграда.

Белкам можно:

— грецкие орехи, кедровые орешки, семечки тыквы (сырые или сушеные, но не жареные);

— яблоки, груши, морковь, банан, шиповник;

— сухофрукты (курага, изюм, инжир, чернослив);

— вареное яйцо;

— несоленое сало (но совсем чуть-чуть).

Белкам нельзя:

— хлеб;

— сухарики;

— миндаль;

— фисташки;

— косточки от фруктов;

— чипсы;

— крекеры;

— шоколад.

Берегите живую природу Калининграда.

Ранее сообщалось, что калининградцам запретили подкармливать уточек и лебедей в городских парках.

флора и фауна