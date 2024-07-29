Из-за грозы и града со «Столбов» в Красноярске эвакуировали посетителей

В нацпарке «Красноярские Столбы» рассказали о последствиях грозы и града 29 июля. Там повалило деревья, затопило тропы, а несколько туристов пришлось эвакуировать.
Трое молодых людей оказались во время разгула стихии на скале Первый Столб. Спасатели эвакуировали туристов, после чего те добрались до города.
«По данным нашей метеорологической станции “Нарым”, порывы ветра в скальном районе “Красноярских Столбов” достигали 25 м/с. Размер градин доходил до 3 см в диаметре. Размыта Лалетинская дорога, лесные тропы на туристических маршрутах. Повреждены инфраструктурные объекты нацпарка: места отдыха, детский городок на 2-ой Поперечной, площадки на Перевале, лестничные пролеты и перила на настильных экологических тропах», — говорится в сообщении администрации «Столбов».
Также сообщается, что речка Лалетина превратилась в бурный поток. В скальном районе резко опустилась температура, образовался густой туман. По оценке замдиректора по охране территории нацпарка Ивана Кириллова, стихией нанесен огромный ущерб, восстановление после произошедшего займет не одну неделю, а потому на некоторых маршрутах может быть введено ограничение на посещение.
В дирекции нацпарка попросили не посещать «Красноярские Столбы» в непогоду.
Также в Красноярске затопило ливнем несколько улиц 29 июля.