Из-за грозы и града со «Столбов» в Красноярске эвакуировали посетителей

Также сообщается, что речка Лалетина превратилась в бурный поток. В скальном районе резко опустилась температура, образовался густой туман. По оценке замдиректора по охране территории нацпарка Ивана Кириллова, стихией нанесен огромный ущерб, восстановление после произошедшего займет не одну неделю, а потому на некоторых маршрутах может быть введено ограничение на посещение.