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Fred again.. выложил запись сета на крыше в Лондоне

Британский электронный исполнитель Fred again.. поделился видеозаписью своего камерного концерта на лондонской крыше — Rooftop Live (Arun’s Roof, London).

Источник: Звук

Британский электронный исполнитель Fred again.. поделился видеозаписью своего камерного концерта на лондонской крыше — Rooftop Live (Arun’s Roof, London).

«В последние несколько лет я проводил все меньше и меньше времени с самыми важными для меня людьми, а также я работал над новым альбомом. Поэтому я захотел собрать этих людей вместе, провести вечер в Лондоне, сыграть для них некоторые из новых треков и хорошо провести время», — написал музыкант в соцсетях. Помимо свежих композиций, Фред исполнил несколько своих хитов вроде places to be, ten и adore u.

В январе прошлого года артист представил ролик с живым исполнением избранных песен из своего последнего на сегодняшний день лонгплея Actual Life 3 (2022).