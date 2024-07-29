Fred again.. выложил запись сета на крыше в Лондоне

«В последние несколько лет я проводил все меньше и меньше времени с самыми важными для меня людьми, а также я работал над новым альбомом. Поэтому я захотел собрать этих людей вместе, провести вечер в Лондоне, сыграть для них некоторые из новых треков и хорошо провести время», — написал музыкант в соцсетях. Помимо свежих композиций, Фред исполнил несколько своих хитов вроде places to be, ten и adore u.