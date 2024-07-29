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На клумбе в Омске высадили 9 тысяч цветов

Самый большой цветник расположен на улице Спартаковской.

В Омске появилась огромная клумба, высаженная агрономами в честь Года семьи. Цветник разбит на улице Спартаковской.

Цветы формируют рисунок — официальный логотип Года семьи: два лебедя, которые складывают форму сердца. На клумбе было высажено более 9 000 однолетних растений.

«Для оформления цветника использовали бегонию, цинерарию серебристо-снежную, петунии синего и розового цветов, — рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест. — Кстати, в расположенных неподалеку Выставочном и Воскресенском скверах полным ходом идет подготовка к 72-й выставке “Флора”: флористы и агрономы приступили к установке вертикальных композиций».