На клумбе в Омске высадили 9 тысяч цветов

«Для оформления цветника использовали бегонию, цинерарию серебристо-снежную, петунии синего и розового цветов, — рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест. — Кстати, в расположенных неподалеку Выставочном и Воскресенском скверах полным ходом идет подготовка к 72-й выставке “Флора”: флористы и агрономы приступили к установке вертикальных композиций».