Будут новый ФАП, аптека и водопровод: в правительстве ответили на жалобы жителей Ширяево

История со строительством яхт-клуба в селе Ширяево Самарской области, против которого выступили местные жители, получила продолжение. На жалобы сельчан ответили в региональном правительстве. Публикуем комментарий властей.
Будет новый ФАП
Ранее жители Ширяево направили обращение в адрес врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Они попросили спасти село от строительства яхт-клуба. Сельчане заявили, что им нужны не элитная турбаза, а нормальный причал, аптека и туалеты, а также пункт оказания медпомощи туристам.
По данным региональных властей, в Ширяево есть фельдшерско-акушерский пункт. Он находится на улице Колхозной, 6. Туда могут обратиться за медпомощью как местные жители, так и туристы.
Кроме того, как сообщили «КП-Самара» в министерстве здравоохранения Самарской области, на уровне правительства уже принято решение об установке нового современного модульного здания фельдшерско-акушерского пункта.
— Администрация Жигулевска выделила под строительство нового ФАПа земельный участок, расположенный на улице Рабочей, 15. Здесь снесут и демонтируют старые постройки, а когда возведение медицинского пункта будет завершено, благоустроят территорию, тротуары, подъездную дорогу и парковку. Заявка на благоустройство территории ФАПа уже направлена в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, — сообщили в Минздраве региона.
Аптеке — быть!
В 2024 году планируется завершить согласование проекта «Визит-центра» в селе Ширяево, в котором будут размещены аптека и пункт продажи билетов для посещения национального парка «Самарская Лука». Кстати, необходимость аптечного пункта подтверждают и туристы. Не все из них носят с собой аптечку, а ситуации бывают разные. По пути в заповедник многих может укачать, кто-то может получить тепловой удар, травму или приступ гипертонии. Все эти проблемы можно было бы решить с помощью аптечного пункта.
Трубы отремонтируют
Местные жители жалуются на изношенные водопроводные сети. По их словам, несколько раз в год старые трубы лопаются, происходит утечка. Как нам сообщили в правительстве региона, сети водоснабжения отремонтируют в скором времени.
— В рамках реализации государственной программы на 2014−2025 годы капитально будут отремонтированы сети водоснабжения в селе Ширяево по улице Советской. Уже готова проектно-сметная документация, — говорится в сообщении.
Берег расчистят, но пляжа не будет
Что касается расчистки прибрежной территории Волги в районе Ширяево, то в настоящее время организация «Центррегионводхоз» разрабатывает проектно-сметную документацию по расчистке акватории Саратовского водохранилища у села.
— Работы предусмотрены в целях предотвращения дальнейшего обмеления водоема, улучшения качества воды и экологического состояния водных объектов в целом. Реализация данного мероприятия включена в программу реализуемых Федеральным агентством водных ресурсов водохозяйственных мероприятий на 2023−2025 годы, — говорится в сообщении. То есть берегом займутся. Но пляжа в селе Ширяево не будет, так как он будет нарушать нормы по его размещению.
По поводу скопления автомобилей по улице Ленинской в районе эко-отеля «Лисички-сестрички» «КП-Самара» сообщили, что администрация Жигулевска проводила здесь проверку, которая не выявила нарушений.
Дорогу к реке не закроют
Касательно наиболее острого для местных жителей вопроса о строительстве яхт-клуба «КП-Самара» в министерстве туризме региона ответили, что спуск по улице Рабочей останется открытым, так же как и береговая линия. То есть новый туристический объект никак не повлияет на доступность Волги.
— Услугами для причаливания лодок и катеров на территории будущего яхт-клуба могут пользоваться жители Самарской области. При этом инвестор создаст более комфортные и современные условия для гостей яхт-клуба, — отметили в министерстве.
Бобров не нашли
Также местные жители утверждают, что в районе берега, где будет построен яхт-клуб, живет колония бобров, и беспокоятся, что дорога, ведущая к горе Верблюд, будет недоступна туристам.
В правительстве сообщили, что в том месте были проведены инженерно-экологические изыскания. Бобров там не обнаружили. Что касается второго вопроса, то инвестора обяжут обеспечить беспрепятственный доступ для прохода и проезда по дороге, ведущей по направлению к горе Верблюд. Таковы требования градостроительного плана.