Будут новый ФАП, аптека и водопровод: в правительстве ответили на жалобы жителей Ширяево

В 2024 году планируется завершить согласование проекта «Визит-центра» в селе Ширяево, в котором будут размещены аптека и пункт продажи билетов для посещения национального парка «Самарская Лука». Кстати, необходимость аптечного пункта подтверждают и туристы. Не все из них носят с собой аптечку, а ситуации бывают разные. По пути в заповедник многих может укачать, кто-то может получить тепловой удар, травму или приступ гипертонии. Все эти проблемы можно было бы решить с помощью аптечного пункта.