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Цены на школьное питание в Петербурге вырастут с 1 сентября: кто сможет есть бесплатно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля, ФедералПресс. В Северной столице с 1 сентября 56,4% школьников получат бесплатное питание. В пресс-службе городской администрации уточнили, что осенью за школьные парты сядут 600 учеников.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Ученики 1−4-х классов в Петербурге получают бесплатные обеды и завтраки. Питаться по льготе в школах также могут и дети старших возрастов, если их семьи нуждаются в поддержке», — говорится в сообщении.

Что касается средних профессиональных учреждений Северной столицы, то бесплатные обеды будут полагаться 26% учащихся. Напомним, что закон об обеспечении учеников начальной школы бесплатным горячим питанием был принят в 2020 году.

Стоит отметить, что в середине июля родителям объявили, что стоимость питания в учебных заведениях вырастет, однако ниже уровня инфляции. При этом для поставщиков цены взлетели куда заметнее, уточняет издание «Мойка 78».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, куда жаловаться на плохое питание в петербургских школах. Уточняется, что родители могут повлиять на данный процесс. В частности, можно обратиться в Роспотребнадзор города.

образование