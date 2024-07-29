Цены на школьное питание в Петербурге вырастут с 1 сентября: кто сможет есть бесплатно

«Ученики 1−4-х классов в Петербурге получают бесплатные обеды и завтраки. Питаться по льготе в школах также могут и дети старших возрастов, если их семьи нуждаются в поддержке», — говорится в сообщении.
Что касается средних профессиональных учреждений Северной столицы, то бесплатные обеды будут полагаться 26% учащихся. Напомним, что закон об обеспечении учеников начальной школы бесплатным горячим питанием был принят в 2020 году.
Стоит отметить, что в середине июля родителям объявили, что стоимость питания в учебных заведениях вырастет, однако ниже уровня инфляции. При этом для поставщиков цены взлетели куда заметнее, уточняет издание «Мойка 78».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, куда жаловаться на плохое питание в петербургских школах. Уточняется, что родители могут повлиять на данный процесс. В частности, можно обратиться в Роспотребнадзор города.