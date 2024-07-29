19-летний Даниил Гурьяшов погиб на боевом десантном корабле

«Даниил аккумулировал в себе только положительные черты характера. Он был добрым, чутким, очень любил домашних животных, и они тянулись к нему, — вспоминает мать погибшего героя Елена Гурьяшова. — Он умел любить, умел дружить. Я уверена, что если когда-то кто-то ему доверил свой секрет, он его унес с собой. Я хочу, чтобы проходя мимо этой памятной доски, вы остановились и посмотрели ему в глаза в эти добрые глаза. И помнили его».