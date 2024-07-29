19-летний Даниил Гурьяшов погиб на боевом десантном корабле

Мемориальную доску в честь 19-летнего Даниила Гурьяшова, погибшего на СВО, установили в Борском районе. В декабре 2023 года при атаке противника погибла большая часть команды боевого десантного корабля «Новочеркасск», в том числе и нижегородец. Подробностями делится администрация округа.
Даниил родился в городе Бор. Он окончил Останкинскую среднюю школу и Борский губернский колледж по специальности программиста. В июле 2023 года парня призвали на срочную службу. Даниил добросовестно исполнял свои обязанности на Черноморском флоте, пока не произошла трагедия.
Все погибшие на корабле посмертно награждены орденом Мужества. А на фасаде дома в поселке Чистое, где проживал герой, 27 июля установили мемориальную доску. В торжественном мероприятии приняли участие семья и близкие военнослужащего, военный комиссар Борского округа, представители администрации, Совета депутатов, духовенства, юнармейцы и жители поселка.
«Даниил аккумулировал в себе только положительные черты характера. Он был добрым, чутким, очень любил домашних животных, и они тянулись к нему, — вспоминает мать погибшего героя Елена Гурьяшова. — Он умел любить, умел дружить. Я уверена, что если когда-то кто-то ему доверил свой секрет, он его унес с собой. Я хочу, чтобы проходя мимо этой памятной доски, вы остановились и посмотрели ему в глаза в эти добрые глаза. И помнили его».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Лыскове простились с погибшим на СВО Иваном Туговым.