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В вузах Узбекистана подняли стоимость контрактов на новый учебный год. Цены

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане утвердили стоимость обучения в государственных вузах на 2024/2025 учебный год. Она не менялась последние четыре года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным пресс-службы Министерства высшего образования, науки и инноваций, цены варьируются в зависимости от учебного заведения и конкретной программы. В среднем сумма контрактов повысилась на 15%.

К примеру, стоимость обучения по направлению «Педагогика» повысится с 6,4 миллиона до 7,4 миллиона сумов, «Право» — с 9,8 миллиона сумов до 11,2 миллиона сумов.

Детальные размеры контрактов можно посмотреть в таблице.

Государственные вузы, обладающие финансовой независимостью, имеют право самостоятельно устанавливать размер оплаты контракта.

экономика
образование