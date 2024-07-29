В вузах Узбекистана подняли стоимость контрактов на новый учебный год. Цены

По данным пресс-службы Министерства высшего образования, науки и инноваций, цены варьируются в зависимости от учебного заведения и конкретной программы. В среднем сумма контрактов повысилась на 15%.
К примеру, стоимость обучения по направлению «Педагогика» повысится с 6,4 миллиона до 7,4 миллиона сумов, «Право» — с 9,8 миллиона сумов до 11,2 миллиона сумов.
Детальные размеры контрактов можно посмотреть в таблице.
Государственные вузы, обладающие финансовой независимостью, имеют право самостоятельно устанавливать размер оплаты контракта.