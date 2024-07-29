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Тело пропавшей 15-летней школьницы заметил рыбак

В Омске завершены поиски пропавшей девушки.

Источник: Комсомольская правда

В Омске завершены поиски 15-летней школьницы. Она ушла из дома днем 26 июля и не вернулась. Последний раз ее видели на берегу Оми в районе остановки «Дом туриста».

Как ранее сообщили СМИ со ссылкой на источник в УМВД по Омской области, почти сразу же стало ясно, что девушка утонула — она ушла под воду на глазах у подруги.

Сегодня поисковый отряд «Доброспас-Омск» известил об окончании поисков — девушка найдена погибшей.

Как сообщил 12 канал, тело заметил рыбак на набережной Тухачевского в районе дома № 20, течением его унесло в Иртыш.

По предварительным данным, следы насильственной смерти подростка отсутствуют.