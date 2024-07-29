Паводковая обстановка в Иркутской области стабилизируется

Гидрологическая обстановка начинает приходить в норму в Иркутской области. На 29 июля вода не ушла всего с пяти территорий усадеб в Тулунском и Черемховском районах. Как сообщили в своем тг-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев жилые дома не попали в зону подтопления.