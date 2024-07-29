Паводковая обстановка в Иркутской области стабилизируется

Гидрологическая обстановка начинает приходить в норму в Иркутской области. На 29 июля вода не ушла всего с пяти территорий усадеб в Тулунском и Черемховском районах. Как сообщили в своем тг-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев жилые дома не попали в зону подтопления.
— В пункте временного размещения в Нижнеудинске по-прежнему находятся два человека, детей нет. Жалоб от населения не поступало, — отметил глава региона.
Также дорожники продолжают восстанавливать проезжие части пострадавшие при подъеме воды. Проезд возобновили на трассах в Тайшетском, Чунском районах. В Нижнеудинском прибыла вода в реке Мут, и подмывает мост. Дорожные службы контролируют ситуацию.
В районах региона отмечается спад воды, но синоптики предупреждают о возможном подъеме реки Лена 30 июля. На левых притоках Ангары и водоемах Ленского бассейна уровень снизится в среднем на 20 см.