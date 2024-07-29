В Челябинске увеличили сброс воды на плотине Шершнёвского водохранилища

— При текущем объёме притока воды с рельефа сброс воды из Шершневского водохранилища будет снижаться до нормальных отметок, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Призываем жителей региона соблюдать осторожность, особенно вблизи водоёмов. В частности, возможны кратковременные непродолжительные переливы реки Миасс по руслу течения.
В Минэкологии заверили, что ситуация находится под постоянным контролем. Специалисты активно мониторят состояние Шершнёвского водохранилища и реки Миасс для принятия оперативных решений об изменении параметров сброса воды.
Мощный ливень, обрушившийся на Челябинск, принёс с собой множество проблем. Коммунальщики задействовали все возможные силы на их ликвидацию. Недавно они спасли одного из жителей и его четвероногого друга, оказавшихся в водной ловушке. А как это было, смотрите в видео.
Фото: mineco.gov74.ru.