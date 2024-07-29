В Челябинске увеличили сброс воды на плотине Шершнёвского водохранилища

Мощный ливень, обрушившийся на Челябинск, принёс с собой множество проблем. Коммунальщики задействовали все возможные силы на их ликвидацию. Недавно они спасли одного из жителей и его четвероногого друга, оказавшихся в водной ловушке. А как это было, смотрите в видео.