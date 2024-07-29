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В Челябинске увеличили сброс воды на плотине Шершнёвского водохранилища

В понедельник, 29 июля, в Челябинске на плотине Шершнёвского водохранилища увеличили водосброс с 60 до 70 кубометров в секунду. Как сообщили в Министерстве экологии региона, это позволит контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений.

Источник: mineco.gov74.ru

— При текущем объёме притока воды с рельефа сброс воды из Шершневского водохранилища будет снижаться до нормальных отметок, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Призываем жителей региона соблюдать осторожность, особенно вблизи водоёмов. В частности, возможны кратковременные непродолжительные переливы реки Миасс по руслу течения.

В Минэкологии заверили, что ситуация находится под постоянным контролем. Специалисты активно мониторят состояние Шершнёвского водохранилища и реки Миасс для принятия оперативных решений об изменении параметров сброса воды.

Мощный ливень, обрушившийся на Челябинск, принёс с собой множество проблем. Коммунальщики задействовали все возможные силы на их ликвидацию. Недавно они спасли одного из жителей и его четвероногого друга, оказавшихся в водной ловушке. А как это было, смотрите в видео.

Фото: mineco.gov74.ru.