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В историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка мозаики

В экспозиции представлено более 70 работ 50 художников.

Источник: Комсомольская правда

В омском историческом парке «Россия — моя история» открылась Вероссийская выставка «Мозаика» (0+). В экспозиции представлено более 70 работ российских художников-мозаистов — от Владивостока до Калининграда.

«Произведения демонстрируют пластические возможности древнейшего мозаичного искусства в контексте актуальных художественных тенденций. Каждая мозаика — это оригинальный авторский проект, воплощенный с помощью смальты, природного камня, стекла и других материалов», — анонсируют выставку организаторы.

Помимо подлинников авторских работ, в фойе зрителям представлены макеты мозаичных панно, украшающих Главный храм Вооруженных сил в Москве, храмы и соборы Санкт-Петербурга, Иркутска, Нижнего Новгорода и Омска.

Выставка будет работать до 24 августа. Вход свободный. Проект проходит в рамках I Всероссийского фестиваля российской мозаики «Омские птицы».