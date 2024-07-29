В историческом парке «Россия — моя история» открылась выставка мозаики

В омском историческом парке «Россия — моя история» открылась Вероссийская выставка «Мозаика» (0+). В экспозиции представлено более 70 работ российских художников-мозаистов — от Владивостока до Калининграда.
«Произведения демонстрируют пластические возможности древнейшего мозаичного искусства в контексте актуальных художественных тенденций. Каждая мозаика — это оригинальный авторский проект, воплощенный с помощью смальты, природного камня, стекла и других материалов», — анонсируют выставку организаторы.
Помимо подлинников авторских работ, в фойе зрителям представлены макеты мозаичных панно, украшающих Главный храм Вооруженных сил в Москве, храмы и соборы Санкт-Петербурга, Иркутска, Нижнего Новгорода и Омска.
Выставка будет работать до 24 августа. Вход свободный. Проект проходит в рамках I Всероссийского фестиваля российской мозаики «Омские птицы».